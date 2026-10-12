Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukrativer Swiss Re-Einstieg?
|
12.10.2026 10:02:29
SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Swiss Re von vor einem Jahr bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Swiss Re-Aktie Investoren gebracht.
Swiss Re-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Swiss Re-Anteile 151.10 CHF wert. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 66.181 Swiss Re-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 9’530.11 CHF, da sich der Wert eines Swiss Re-Papiers am 09.10.2026 auf 144.00 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 4.70 Prozent gleich.
Swiss Re erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 42.53 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Swiss Re AG
|
09:29
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re tendiert am Montagvormittag fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Optimismus in Zürich: SLI zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Aufschläge in Zürich: SLI steigt letztendlich (finanzen.ch)
|
09.10.26
|SMI aktuell: SMI beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re legt am Nachmittag zu (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Börse Zürich in Grün: SMI am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittag gefragt (finanzen.ch)
Analysen zu Swiss Re AG
|18.09.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|09.12.25
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|17.11.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|14.09.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|11.08.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|17.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNeue Handelswoche: SMI mit Gewinnen -- DAX mit freundlichem Wochenstart -- Börsen in Asien schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Am heimischen Aktienmarkt sind zum Wochenstart Gewinne zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt zeigt sich freundlich. An den Börsen in Asien wagten sich Anleger nicht zu weit aus der Deckung.