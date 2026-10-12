SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Swiss Re von vor einem Jahr bedeutet

Swiss Re-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Swiss Re-Anteile 151.10 CHF wert. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 66.181 Swiss Re-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 9’530.11 CHF, da sich der Wert eines Swiss Re-Papiers am 09.10.2026 auf 144.00 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 4.70 Prozent gleich.

Swiss Re erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 42.53 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch