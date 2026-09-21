Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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|Rentabler Swiss Re-Einstieg?
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21.09.2026 10:02:30
SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Re-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Swiss Re-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurden Swiss Re-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Swiss Re-Aktie betrug an diesem Tag 95.02 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 CHF in die Swiss Re-Aktie investierten, hätten nun 105.241 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.09.2026 gerechnet (138.75 CHF), wäre die Investition nun 14’602.19 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 46.02 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Swiss Re belief sich jüngst auf 40.90 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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