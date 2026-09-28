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Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

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Lukrative Swiss Re-Investition? 28.09.2026 10:02:19

SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Re von vor 5 Jahren eingebracht

SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Re von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Swiss Re-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Swiss Re
142.70 CHF 0.31%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Swiss Re-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 80.02 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 CHF in die Swiss Re-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.250 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 177.02 CHF, da sich der Wert eines Swiss Re-Papiers am 25.09.2026 auf 141.65 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 77.02 Prozent vermehrt.

Swiss Re wurde jüngst mit einem Börsenwert von 41.78 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.1721 18.12.2026 126483497
Long 12.2641 15.06.2029 159690231
Long 944.3333 20.11.2026 160008245
Typ Hebel Verfall Valor
Short 944.3333 18.12.2026 153812789
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 5.0796 17.26 157436550
Long 11.3832 6.00 160910646
Long 29.5252 0.43 161113598
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.0524 17.29 144201081
Short 26.9944 1.46 158193991
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -23.64 141404456
Long 8 -14.32 142861616
Long 12 -8.33 151264978
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Swiss Re
In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

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18.09.26 Swiss Re Kaufen DZ BANK
14.09.26 Swiss Re Underweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
04.09.26 Swiss Re Underweight Barclays Capital
17.08.26 Swiss Re Hold Jefferies & Company Inc.
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

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10:03 SMI kämpft weiter mit 14.000er-Marke
10:00 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
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09:12 Österreichische Industrie zwischen West- und Osteuropa
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01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’557.01 19.92 SRB97U
Short 14’907.66 13.67 SD2BJU
Short 15’446.66 8.91 SBBH9U
SMI-Kurs: 14’007.08 28.09.2026 10:50:41
Long 13’436.71 19.37 SYBVIU
Long 13’141.09 13.81 SVB5UU
Long 12’588.11 8.94 S17B5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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