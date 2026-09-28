Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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28.09.2026 10:02:19
SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Re von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Swiss Re-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Swiss Re-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 80.02 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 CHF in die Swiss Re-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.250 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 177.02 CHF, da sich der Wert eines Swiss Re-Papiers am 25.09.2026 auf 141.65 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 77.02 Prozent vermehrt.
Swiss Re wurde jüngst mit einem Börsenwert von 41.78 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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