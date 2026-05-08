SMI-Titel Swiss Life-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Swiss Life-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von SMI-Wert Swiss Life am 07.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 36.50 CHF je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vergleich zum Vorjahr um 4.29 Prozent an. Die Gesamtausschüttung lässt sich Swiss Life 991.00 Mio. CHF kosten. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Gesamtausschüttung noch bei 945.00 Mio. CHF angesetzt wurde.

Ausschüttungsrendite im Fokus

Das Swiss Life-Papier ging am Tag der Hauptversammlung bei 903.60 CHF aus dem SIX SX-Handel. Heute wird das Swiss Life-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Dies kann sich optisch negativ auf das Swiss Life-Papier auswirken. Die Zahlung der Dividende an die Swiss Life-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 weist die Swiss Life-Aktie eine Dividendenrendite von 3.98 Prozent auf. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert, damals betrug sie noch 5.00 Prozent.

Reale Rendite verglichen mit Swiss Life-Aktienkurs

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Swiss Life-Aktienkurs via SIX SX 7.60 Prozent verteuert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Zuwachs von 8.07 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie Swiss Life

Für 2026 prognostizieren Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 38.29 CHF. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen einen Zuwachs auf 4.24 Prozent bedeuten.

Swiss Life-Hauptdaten

Swiss Life ist ein SMI-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 25.537 Mrd. CHF. Swiss Life besitzt aktuell ein KGV von 21.03. 2025 setzte Swiss Life 15.214 Mrd. CHF um und erzielte ein EPS von 43.59 CHF.

Redaktion finanzen.ch