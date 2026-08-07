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Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781

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Langfristige Performance 07.08.2026 10:02:29

SMI-Titel Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swiss Life-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

SMI-Titel Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swiss Life-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Swiss Life-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Swiss Life
958.10 CHF 0.59%
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Swiss Life-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 220.52 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.535 Swiss Life-Papiere. Die gehaltenen Swiss Life-Papiere wären am 06.08.2026 4’328.94 CHF wert, da der Schlussstand 954.60 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 332.89 Prozent angezogen.

Swiss Life markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 25.90 Mrd. CHF. Das Swiss Life-Papier wurde am 20.10.2000 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Das Swiss Life-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 56.10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Swiss Life
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