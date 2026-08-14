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Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781

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Profitable Swiss Life-Anlage? 14.08.2026 10:02:28

SMI-Titel Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swiss Life von vor einem Jahr abgeworfen

SMI-Titel Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swiss Life von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Swiss Life-Einstiegs gewesen.

Swiss Life
933.90 CHF 0.16%
Kaufen Verkaufen

Am 14.08.2025 wurde das Swiss Life-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 899.40 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11.119 Swiss Life-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.08.2026 gerechnet (932.80 CHF), wäre das Investment nun 10’371.36 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 3.71 Prozent vermehrt.

Swiss Life erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 25.55 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der Swiss Life-Papiere an der Börse SWX war der 20.10.2000. Damals wurde der erste Kurs der Swiss Life-Aktie bei 56.10 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 7.1923 11.21 154868762
Long 11.843 5.55 158245108
Long 22.2762 1.51 158828025
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.7309 10.98 155268928
Short 11.695 4.82 152989629
Short 15.5933 2.74 159435563
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -54.21 114568464
Long 8 -21.24 144200986
Long 12 -8.80 144335833
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Swiss Life
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