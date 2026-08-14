SMI-Titel Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swiss Life von vor einem Jahr abgeworfen

Am 14.08.2025 wurde das Swiss Life-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 899.40 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11.119 Swiss Life-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.08.2026 gerechnet (932.80 CHF), wäre das Investment nun 10’371.36 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 3.71 Prozent vermehrt.

Swiss Life erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 25.55 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der Swiss Life-Papiere an der Börse SWX war der 20.10.2000. Damals wurde der erste Kurs der Swiss Life-Aktie bei 56.10 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch