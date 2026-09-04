Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
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04.09.2026 10:02:29
SMI-Titel Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swiss Life von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Swiss Life eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Swiss Life-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Swiss Life-Papier bei 244.47 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 40.905 Swiss Life-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.09.2026 gerechnet (932.00 CHF), wäre das Investment nun 38’123.25 CHF wert. Aus 10’000 CHF wurden somit 38’123.25 CHF, was einer positiven Performance von 281.23 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Swiss Life belief sich zuletzt auf 24.71 Mrd. CHF. Der Swiss Life-Börsengang fand am 20.10.2000 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der Swiss Life-Aktie lag beim Börsengang bei 56.10 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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