Heute vor 10 Jahren wurde das Swiss Life-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Swiss Life-Papier bei 272.47 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das Swiss Life-Papier investiert hätte, befänden sich nun 36.702 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 35’703.53 CHF, da sich der Wert eines Swiss Life-Papiers am 26.11.2026 auf 972.80 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 257.04 Prozent.

Swiss Life war somit zuletzt am Markt 25.90 Mrd. CHF wert. Am 20.10.2000 fand der erste Handelstag der Swiss Life-Aktie an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Swiss Life-Papiers auf 56.10 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch