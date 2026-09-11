Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
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11.09.2026 10:02:23
SMI-Titel Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Swiss Life-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Am 11.09.2025 wurde das Swiss Life-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Swiss Life-Anteile bei 834.00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 0.120 Swiss Life-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 10.09.2026 auf 907.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 108.75 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 8.75 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Swiss Life belief sich zuletzt auf 24.53 Mrd. CHF. Das Börsendebüt der Swiss Life-Aktie fand am 20.10.2000 an der Börse SWX statt. Das Swiss Life-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 56.10 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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