SMI-Titel Sika-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sika von vor 3 Jahren eingebracht

Sika-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Sika-Papier bei 242.60 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4.122 Sika-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Sika-Papiere wären am 27.08.2026 789.57 CHF wert, da der Schlussstand 191.55 CHF betrug. Das entspricht einer Abnahme von 21.04 Prozent.

Insgesamt war Sika zuletzt 30.97 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch