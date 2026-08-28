Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnender Sika-Einstieg?
|
28.08.2026 10:02:25
SMI-Titel Sika-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sika von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Sika-Einstiegs gewesen.
Sika-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Sika-Papier bei 242.60 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4.122 Sika-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Sika-Papiere wären am 27.08.2026 789.57 CHF wert, da der Schlussstand 191.55 CHF betrug. Das entspricht einer Abnahme von 21.04 Prozent.
Insgesamt war Sika zuletzt 30.97 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sika AG
|
28.08.26
|Sika Aktie News: Sika schiebt sich am Freitagnachmittag vor (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Sika Aktie News: Anleger schicken Sika am Mittag ins Plus (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Sika Aktie News: Sika gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
26.08.26
|SLI-Handel aktuell: SLI-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Mittwochshandel in Zürich: SMI am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
Analysen zu Sika AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Sika am 28.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Blick: SMI geht stabil ins Wochenende -- DAX schliesst nach Rekord höher -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Techwerte schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt mit Aufschlägen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.