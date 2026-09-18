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Sika Aktie 41879292 / CH0418792922

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Rentabler Sika-Einstieg? 18.09.2026 10:02:29

SMI-Titel Sika-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sika-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

SMI-Titel Sika-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sika-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Sika-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Sika
184.04 CHF -0.54%
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Sika-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Sika-Anteile betrug an diesem Tag 182.60 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 CHF in die Sika-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5.476 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’011.50 CHF, da sich der Wert eines Sika-Papiers am 17.09.2026 auf 184.70 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1.15 Prozent erhöht.

Alle Sika-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 29.35 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Sika AG
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