SMI-Titel Sika-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sika-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Sika-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Sika-Anteile betrug an diesem Tag 182.60 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 CHF in die Sika-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5.476 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’011.50 CHF, da sich der Wert eines Sika-Papiers am 17.09.2026 auf 184.70 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1.15 Prozent erhöht.

Alle Sika-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 29.35 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch