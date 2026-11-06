SMI-Titel Sika-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sika von vor 10 Jahren eingebracht

Am 06.11.2016 wurden Sika-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 77.38 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10’000 CHF in die Sika-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 129.227 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 05.11.2026 24’391.55 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 188.75 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 143.92 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Sika betrug jüngst 29.91 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch