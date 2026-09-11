SMI-Titel Sika-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sika von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde das Sika-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 78.62 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die Sika-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.272 Sika-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Sika-Papiers auf 185.30 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 235.70 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 135.70 Prozent gesteigert.

Sika markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 30.17 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch