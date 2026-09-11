Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Richemont-Performance im Blick
|
11.09.2026 10:02:23
SMI-Titel Richemont-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Richemont von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren in Richemont eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Richemont-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 149.10 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 6.707 Richemont-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’159.62 CHF, da sich der Wert eines Richemont-Papiers am 10.09.2026 auf 172.90 CHF belief. Die Steigerung von 1’000 CHF zu 1’159.62 CHF entspricht einer Performance von +15.96 Prozent.
Richemont wurde am Markt mit 103.06 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Richemont
|
16:29
|Richemont Aktie News: Richemont am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
15:58
|Gewinne in Europa: STOXX 50 am Nachmittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
15:58
|SLI aktuell: SLI am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
12:29
|Richemont Aktie News: Richemont gewinnt am Freitagmittag an Boden (finanzen.ch)
|
09:29
|Richemont Aktie News: Richemont am Freitagvormittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Verluste in Zürich: SMI verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 fällt am Donnerstagnachmittag zurück (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI zeigt sich schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Richemont
|09.09.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.06.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: SMI und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel etwas zu. An der Wall Street sind grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.