SMI-Titel Richemont-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Richemont von vor einem Jahr verdient

Richemont-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 149.10 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 6.707 Richemont-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’159.62 CHF, da sich der Wert eines Richemont-Papiers am 10.09.2026 auf 172.90 CHF belief. Die Steigerung von 1’000 CHF zu 1’159.62 CHF entspricht einer Performance von +15.96 Prozent.

Richemont wurde am Markt mit 103.06 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch