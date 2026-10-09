SMI-Titel Richemont-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Richemont-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Richemont-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 155.15 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in Richemont-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 64.454 Richemont-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 08.10.2026 auf 168.40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’854.01 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 8.54 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Richemont belief sich jüngst auf 101.45 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch