SMI-Titel Richemont-Aktie: So viel hätte eine Investition in Richemont von vor 5 Jahren abgeworfen

Das Richemont-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 111.85 CHF. Wer vor 5 Jahren 1’000 CHF in die Richemont-Aktie investiert hat, hat nun 8.941 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.10.2026 gerechnet (172.45 CHF), wäre das Investment nun 1’541.80 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 54.18 Prozent.

Alle Richemont-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 103.21 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch