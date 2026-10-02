Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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02.10.2026 10:02:34
SMI-Titel Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richemont von vor 10 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Richemont eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Die Richemont-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Richemont-Papier letztlich bei 59.20 CHF. Bei einem 1’000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 16.892 Richemont-Aktien. Die gehaltenen Richemont-Papiere wären am 01.10.2026 2’923.14 CHF wert, da der Schlussstand 173.05 CHF betrug. Das entspricht einem Anstieg um 192.31 Prozent.
Der Börsenwert von Richemont belief sich jüngst auf 105.12 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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