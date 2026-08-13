Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Langfristige Investition
|
13.08.2026 10:02:20
SMI-Titel Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Partners Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Partners Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Partners Group-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Partners Group-Aktie an diesem Tag 1’122.00 CHF wert. Bei einem Partners Group-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8.913 Partners Group-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Partners Group-Papiers auf 730.80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’513.37 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 34.87 Prozent abgenommen.
Partners Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 19.05 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Partners Group AG
|
13.08.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI zum Ende des Donnerstagshandels in Grün (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Börse Zürich in Grün: SMI schlussendlich in Grün (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Partners Group Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Partners Group (finanzen.ch)
|
13.08.26
|SIX-Handel: SLI mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Handel in Zürich: SMI am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Partners Group Aktie News: Partners Group tendiert am Donnerstagmittag südwärts (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI klettert am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Gute Stimmung in Zürich: SMI am Donnerstagmittag in Grün (finanzen.ch)
Analysen zu Partners Group AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Partners Group am 13.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich schwächer
Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag überwiegend schwächer. Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen.