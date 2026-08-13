SMI-Titel Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Partners Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Partners Group-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Partners Group-Aktie an diesem Tag 1’122.00 CHF wert. Bei einem Partners Group-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8.913 Partners Group-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Partners Group-Papiers auf 730.80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’513.37 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 34.87 Prozent abgenommen.

Partners Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 19.05 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch