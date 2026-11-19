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|Profitable Partners Group-Investition?
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19.11.2026 10:02:05
SMI-Titel Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Partners Group-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Partners Group-Aktien verlieren können.
Heute vor 5 Jahren wurde die Partners Group-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Partners Group-Anteile bei 1’650.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Partners Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.606 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Partners Group-Aktie auf 640.40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 388.12 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 61.19 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Partners Group belief sich zuletzt auf 16.61 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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