Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
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01.10.2026 10:02:04
SMI-Titel Lonza-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Lonza von vor 5 Jahren angefallen
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Lonza gewesen.
Am 01.10.2021 wurden Lonza-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 695.20 CHF. Wer vor 5 Jahren 10’000 CHF in die Lonza-Aktie investiert hat, hat nun 14.384 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 575.20 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 8’273.88 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 17.26 Prozent verringert.
Insgesamt war Lonza zuletzt 40.66 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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