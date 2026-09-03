SMI-Titel Lonza-Aktie: So viel Verlust hätte eine Lonza-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Am 03.09.2021 wurde das Lonza-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Lonza-Anteile an diesem Tag bei 768.80 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in das Lonza-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1.301 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 758.84 CHF, da sich der Wert eines Lonza-Anteils am 02.09.2026 auf 583.40 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 24.12 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von Lonza betrug jüngst 40.34 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch