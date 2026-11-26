Am 26.11.2021 wurden Lonza-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Lonza-Papier bei 738.60 CHF. Bei einem 1’000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 1.354 Lonza-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 662.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 896.29 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 10.37 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Lonza eine Börsenbewertung in Höhe von 46.01 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch