SMI-Titel Lonza-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lonza von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurde das Lonza-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Lonza-Anteile bei 554.60 CHF. Bei einem Lonza-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 18.031 Lonza-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Lonza-Papiere wären am 11.11.2026 11’965.38 CHF wert, da der Schlussstand 663.60 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 19.65 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Lonza eine Börsenbewertung in Höhe von 46.20 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch