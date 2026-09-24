SMI-Titel Lonza-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lonza von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde die Lonza-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 426.30 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in das Lonza-Papier investiert hätte, hätte er nun 2.346 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’317.85 CHF, da sich der Wert eines Lonza-Papiers am 23.09.2026 auf 561.80 CHF belief. Die Steigerung von 1’000 CHF zu 1’317.85 CHF entspricht einer Performance von +31.79 Prozent.

Lonza markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 39.52 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch