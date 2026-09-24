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Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017

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Lukrative Lonza-Anlage? 24.09.2026 10:02:04

SMI-Titel Lonza-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lonza von vor 3 Jahren eingebracht

SMI-Titel Lonza-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lonza von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Lonza-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Lonza
566.20 CHF 0.68%
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Heute vor 3 Jahren wurde die Lonza-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 426.30 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in das Lonza-Papier investiert hätte, hätte er nun 2.346 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’317.85 CHF, da sich der Wert eines Lonza-Papiers am 23.09.2026 auf 561.80 CHF belief. Die Steigerung von 1’000 CHF zu 1’317.85 CHF entspricht einer Performance von +31.79 Prozent.

Lonza markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 39.52 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Short 11.0784 5.31 157924183
Short 22.6 0.83 158193978
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Long 5 -20.51 128418879
Long 8 -13.06 133478810
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Lonza
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