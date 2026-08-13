SMI-Titel Lonza-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lonza von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurden Lonza-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Lonza-Anteile bei 174.61 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in das Lonza-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5.727 Lonza-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Lonza-Papiers auf 566.20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3’242.74 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 224.27 Prozent gleich.

Lonza erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 40.17 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch