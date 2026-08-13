Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lonza-Performance
|
13.08.2026 10:02:20
SMI-Titel Lonza-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lonza von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Lonza-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 10 Jahren wurden Lonza-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Lonza-Anteile bei 174.61 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in das Lonza-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5.727 Lonza-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Lonza-Papiers auf 566.20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3’242.74 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 224.27 Prozent gleich.
Lonza erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 40.17 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lonza AG (N)
|
13.08.26
|Börse Zürich in Grün: SMI schlussendlich in Grün (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Lonza Aktie News: Lonza am Donnerstagnachmittag stärker (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Handel in Zürich: SMI am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Lonza Aktie News: Lonza am Donnerstagmittag stärker (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Lonza Aktie News: Lonza reagiert am Vormittag positiv (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Zurückhaltung in Zürich: SMI fällt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
12.08.26
|SMI-Handel aktuell: SMI notiert am Mittwochnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: So entwickelt sich der SLI am Nachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Lonza AG (N)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Lonza am 13.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich schwächer
Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag überwiegend schwächer. Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen.