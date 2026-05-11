SMI-Titel Lonza-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Lonza Aktionären eine Freude

Bei der Hauptversammlung von SMI-Papier Lonza am 08.05.2026 wurde für das Jahr 2025 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 5.00 CHF vereinbart. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividende noch bei 4.00 CHF angesetzt wurde. Insgesamt wurde entschieden 280.00 Mio. CHF an Aktionäre auszuzahlen. Damit wurde die Lonza-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 1.75 Prozent verkleinert.

Lonza-Aktie mit Dividendenrendite

Die Lonza-Aktie ging am Tag der Hauptversammlung bei 483.00 CHF aus dem SIX SX-Handel. Heute wird der Lonza-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Dividendenabschlag kann den Lonza-Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Aktionäre überwiesen. Lonza weist für 2025 eine Dividendenrendite von 0.93 Prozent auf. Die Dividendenrendite stieg damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 0.75 Prozent betrug.

Tatsächliche Rendite verglichen mit Lonza-Aktienkurs

Im Zeitraum von 1 Jahr ist der Kurs von Lonza via SIX SX um 16.12 Prozent gesunken. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite gemessen an einer Performance von -15.96 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Lonza-Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Titel Lonza

Für 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 5.52 CHF. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 1.15 Prozent zulegen.

Schlüsseldaten der Lonza-Aktie

Lonza ist ein SMI-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 33.753 Mrd. CHF. Lonza weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 0.00 auf. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Lonza einen Umsatz von 6.531 Mrd.CHF sowie einen Gewinn je Aktie von -3.93 CHF.

Redaktion finanzen.ch