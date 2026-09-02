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Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863

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Profitable Kühne + Nagel International-Anlage? 02.09.2026 10:02:14

SMI-Titel Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kühne + Nagel International-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

SMI-Titel Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kühne + Nagel International-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Kühne + Nagel International-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Kühne + Nagel International
212.47 CHF 0.14%
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Kühne + Nagel International-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Kühne + Nagel International-Papier 260.70 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Kühne + Nagel International-Aktie investiert, befänden sich nun 0.384 Kühne + Nagel International-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Kühne + Nagel International-Aktie auf 213.20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 81.78 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 18.22 Prozent eingebüsst.

Die Marktkapitalisierung von Kühne + Nagel International belief sich zuletzt auf 25.67 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: KUEHNE + NAGEL
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