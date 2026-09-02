Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitable Kühne + Nagel International-Anlage?
|
02.09.2026 10:02:14
SMI-Titel Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kühne + Nagel International-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren Kühne + Nagel International-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Kühne + Nagel International-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Kühne + Nagel International-Papier 260.70 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Kühne + Nagel International-Aktie investiert, befänden sich nun 0.384 Kühne + Nagel International-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Kühne + Nagel International-Aktie auf 213.20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 81.78 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 18.22 Prozent eingebüsst.
Die Marktkapitalisierung von Kühne + Nagel International belief sich zuletzt auf 25.67 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Kühne + Nagel International AG (KN)
|
12:29
|Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Mittwochmittag in Grün (finanzen.ch)
|
09:29
|Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Vormittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Dienstagnachmittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Börse Zürich in Grün: So bewegt sich der SMI aktuell (finanzen.ch)
|
01.09.26
|SLI-Handel aktuell: SLI zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Anleger in Habachtstellung: SLI zum Start ohne Schwung (finanzen.ch)