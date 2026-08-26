Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’554 0.2%  SPI 20’437 0.1%  Dow 53’464 -0.2%  DAX 26’286 0.1%  Euro 0.9388 0.1%  EStoxx50 6’471 0.2%  Gold 4’620 0.6%  Bitcoin 63’333 -0.5%  Dollar 0.8055 0.1%  Öl 87.4 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Sunrise Communications138622040Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Accelleron-Aktie: Starkes Halbjahr bringt Prognose-Upgrade
VW-Aktie: Zukunftsstrategie gefordert
SF Urban-Aktie: Stabile Zahlen im Halbjahr
Alcon-Aktie: Millionen-Anleihe platziert
NVIDIA übertrifft hohe Erwartungen bei Gewinn und Umsatz - Aktie springt an
Suche...

Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kühne + Nagel International-Investment im Blick 26.08.2026 10:02:15

SMI-Titel Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kühne + Nagel International von vor einem Jahr verdient

SMI-Titel Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kühne + Nagel International von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Kühne + Nagel International-Investment verdienen können.

Kühne + Nagel International
221.59 CHF -0.02%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Kühne + Nagel International-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 167.10 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Kühne + Nagel International-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 59.844 Kühne + Nagel International-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 220.90 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 13’219.63 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 32.20 Prozent.

Der Marktwert von Kühne + Nagel International betrug jüngst 26.04 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: KUEHNE + NAGEL
In eigener Sache

Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Kühne + Nagel International AG (KN)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten