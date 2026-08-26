Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
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26.08.2026 10:02:15
SMI-Titel Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kühne + Nagel International von vor einem Jahr verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen Kühne + Nagel International-Investment verdienen können.
Heute vor 1 Jahr wurden Kühne + Nagel International-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 167.10 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Kühne + Nagel International-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 59.844 Kühne + Nagel International-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 220.90 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 13’219.63 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 32.20 Prozent.
Der Marktwert von Kühne + Nagel International betrug jüngst 26.04 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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