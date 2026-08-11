Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
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11.08.2026 10:02:37
SMI-Titel Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Holcim von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Holcim-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Das Holcim-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Holcim-Aktie an diesem Tag 27.27 CHF wert. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Holcim-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 36.670 Holcim-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 10.08.2026 2’608.69 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 71.14 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 160.87 Prozent.
Alle Holcim-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 39.17 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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