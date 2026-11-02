SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte eine Givaudan-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Givaudan-Papier statt. Der Schlusskurs der Givaudan-Anteile betrug an diesem Tag 4’423.00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.023 Givaudan-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 89.83 CHF, da sich der Wert eines Givaudan-Anteils am 30.10.2026 auf 3’973.00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 10.17 Prozent verkleinert.

Am Markt war Givaudan jüngst 36.66 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch