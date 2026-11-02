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02.11.2026 10:02:26
SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte eine Givaudan-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Givaudan gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Givaudan-Papier statt. Der Schlusskurs der Givaudan-Anteile betrug an diesem Tag 4’423.00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.023 Givaudan-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 89.83 CHF, da sich der Wert eines Givaudan-Anteils am 30.10.2026 auf 3’973.00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 10.17 Prozent verkleinert.
Am Markt war Givaudan jüngst 36.66 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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