SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Givaudan-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Givaudan-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Givaudan-Aktie betrug an diesem Tag 2’979.00 CHF. Bei einem 1’000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 0.336 Givaudan-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 25.09.2026 auf 3’447.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’157.10 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 15.71 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Givaudan eine Marktkapitalisierung von 31.83 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch