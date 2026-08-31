SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Givaudan-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde das Givaudan-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Givaudan-Aktie an diesem Tag bei 2’948.00 CHF. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Givaudan-Aktie investiert hat, hat nun 0.034 Anteile im Depot. Die gehaltenen Givaudan-Papiere wären am 28.08.2026 112.69 CHF wert, da der Schlussstand 3’322.00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 12.69 Prozent gesteigert.

Givaudan erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 30.66 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch