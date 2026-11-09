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|Lohnende Givaudan-Investition?
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09.11.2026 10:02:21
SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Givaudan-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Givaudan-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Givaudan-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Givaudan-Aktie an diesem Tag bei 1’848.00 CHF. Wer vor 10 Jahren 1’000 CHF in die Givaudan-Aktie investiert hat, hat nun 0.541 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Givaudan-Aktie auf 4’054.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’193.72 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 119.37 Prozent angewachsen.
Givaudan markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 37.49 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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