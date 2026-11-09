SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Givaudan-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Givaudan-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Givaudan-Aktie an diesem Tag bei 1’848.00 CHF. Wer vor 10 Jahren 1’000 CHF in die Givaudan-Aktie investiert hat, hat nun 0.541 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Givaudan-Aktie auf 4’054.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’193.72 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 119.37 Prozent angewachsen.

Givaudan markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 37.49 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch