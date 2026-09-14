Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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14.09.2026 10:02:17
SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Givaudan-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Givaudan-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Am 14.09.2016 wurde das Givaudan-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 2’005.00 CHF wert. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Givaudan-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4.988 Givaudan-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.09.2026 gerechnet (3’164.00 CHF), wäre das Investment nun 15’780.55 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 57.81 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Givaudan belief sich jüngst auf 29.18 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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