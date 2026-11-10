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10.11.2026 10:02:07
SMI-Titel Geberit-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Geberit von vor 5 Jahren angefallen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Geberit-Aktien verlieren können.
Die Geberit-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 726.20 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die Geberit-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 13.770 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 8’077.66 CHF, da sich der Wert eines Geberit-Anteils am 09.11.2026 auf 586.60 CHF belief. Mit einer Performance von -19.22 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Geberit eine Börsenbewertung in Höhe von 18.47 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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