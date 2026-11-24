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24.11.2026 10:02:13
SMI-Titel Geberit-Aktie: So viel Verlust hätte ein Geberit-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren Geberit-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Geberit-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Geberit-Papier bei 618.60 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 CHF in die Geberit-Aktie investierten, hätten nun 1.617 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 23.11.2026 946.01 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 585.20 CHF belief. Damit wäre die Investition um 5.40 Prozent gesunken.
Am Markt war Geberit jüngst 18.29 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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