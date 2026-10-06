SMI-Titel Geberit-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Geberit-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Geberit-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Geberit-Aktie an diesem Tag bei 455.20 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.220 Geberit-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 117.31 CHF, da sich der Wert einer Geberit-Aktie am 05.10.2026 auf 534.00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 17.31 Prozent erhöht.

Der Geberit-Wert an der Börse wurde auf 17.14 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch