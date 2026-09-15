Geberit Aktie 3017040 / CH0030170408
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15.09.2026 10:02:07
SMI-Titel Geberit-Aktie: So viel hätte eine Investition in Geberit von vor 5 Jahren gekostet
Vor Jahren in Geberit eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Am 15.09.2021 wurde das Geberit-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 751.80 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0.133 Geberit-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 14.09.2026 auf 545.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 72.49 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -27.51 Prozent.
Der Börsenwert von Geberit belief sich jüngst auf 17.39 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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