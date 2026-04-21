SMI-Titel Geberit-Aktie: So viel hätte eine Investition in Geberit von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 21.04.2023 wurde die Geberit-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Geberit-Papier bei 494.40 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Geberit-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.202 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 20.04.2026 auf 543.80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 109.99 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 9.99 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Geberit zuletzt 18.47 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch