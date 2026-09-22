SMI-Titel Geberit-Aktie: So viel hätte eine Investition in Geberit von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Geberit-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Geberit-Papiers betrug an diesem Tag 427.90 CHF. Bei einem Geberit-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.337 Geberit-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 531.60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’242.35 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 24.23 Prozent angewachsen.

Alle Geberit-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 17.13 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch