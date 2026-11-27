Vor 1 Jahr wurden Galderma-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Galderma-Papier bei 159.50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das Galderma-Papier investiert hätte, hätte er nun 62.696 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.11.2026 gerechnet (183.30 CHF), wäre die Investition nun 11’492.16 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 14.92 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Galderma eine Börsenbewertung in Höhe von 42.96 Mrd. CHF. Das Galderma-Papier wurde am 22.03.2024 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Galderma-Aktie bei 61.00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch