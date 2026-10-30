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30.10.2026 10:02:13
SMI-Titel Galderma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Galderma-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren Galderma-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurde das Galderma-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 147.50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6.780 Galderma-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 29.10.2026 auf 189.70 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’286.10 CHF wert. Damit wäre die Investition um 28.61 Prozent gestiegen.
Der Marktwert von Galderma betrug jüngst 44.22 Mrd. CHF. Die Erstnotiz der Galderma-Aktie fand am 22.03.2024 an der Börse SWX statt. Ihren ersten Handelstag begann die Galderma-Aktie bei 61.00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Galderma am 30.10.2026
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