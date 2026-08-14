Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226
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14.08.2026 10:02:28
SMI-Titel Amrize-Aktie: So viel Verlust hätte eine Amrize-Investition von vor einem Jahr eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Amrize-Aktien verlieren können.
Die Amrize-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Amrize-Papier an diesem Tag bei 41.50 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die Amrize-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 240.964 Amrize-Aktien. Die gehaltenen Amrize-Anteile wären am 13.08.2026 9’072.29 CHF wert, da der Schlussstand 37.65 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 9.28 Prozent eingebüsst.
Amrize wurde jüngst mit einem Börsenwert von 20.89 Mrd. CHF gelistet. Die Amrize-Aktie ging am 23.06.2025 an die Börse SWX. Der Erstkurs der Amrize-Aktie lag beim Börsengang bei 46.00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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