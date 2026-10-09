Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lukrativer Amrize-Einstieg?
|
09.10.2026 10:02:31
SMI-Titel Amrize-Aktie: So viel Verlust hätte ein Amrize-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren Amrize-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Die Amrize-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 38.79 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 25.780 Amrize-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.10.2026 gerechnet (29.97 CHF), wäre das Investment nun 772.62 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 22.74 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Amrize belief sich jüngst auf 16.53 Mrd. CHF. Die Erstnotiz des Amrize-Papiers fand am 23.06.2025 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Amrize-Papiers auf 46.00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Amrize
|
10:02
|SMI-Titel Amrize-Aktie: So viel Verlust hätte ein Amrize-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
09:29
|Amrize Aktie News: Amrize am Vormittag stärker (finanzen.ch)
|
09:28
|Starker Wochentag in Zürich: SLI zum Start des Freitagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Amrize Aktie News: Amrize am Nachmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI zeigt sich am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Verluste in Zürich: SMI zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Amrize Aktie News: Amrize am Donnerstagmittag tiefer (finanzen.ch)
Analysen zu Amrize
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI & DAX stärker -- Asiens Börsen letztlich vorwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren im Plus am letzten Handelstag der Woche. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.