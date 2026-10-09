SMI-Titel Amrize-Aktie: So viel Verlust hätte ein Amrize-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Die Amrize-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 38.79 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 25.780 Amrize-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.10.2026 gerechnet (29.97 CHF), wäre das Investment nun 772.62 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 22.74 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Amrize belief sich jüngst auf 16.53 Mrd. CHF. Die Erstnotiz des Amrize-Papiers fand am 23.06.2025 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Amrize-Papiers auf 46.00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch