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06.11.2026 10:02:07
SMI-Titel Amrize-Aktie: So viel hätte eine Investition in Amrize von vor einem Jahr gekostet
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Amrize-Einstiegs gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurde das Amrize-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Amrize-Aktie betrug an diesem Tag 39.76 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10’000 CHF in die Amrize-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 251.509 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.11.2026 gerechnet (34.84 CHF), wäre das Investment nun 8’762.58 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 12.37 Prozent.
Der Marktwert von Amrize betrug jüngst 19.76 Mrd. CHF. Am 23.06.2025 wagte die Amrize-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Amrize-Papiers auf 46.00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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