SMI-Titel Amrize-Aktie: So viel hätte eine Investition in Amrize von vor einem Jahr gekostet

Die Amrize-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 44.08 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Amrize-Aktie investierten, hätten nun 2.269 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 10.09.2026 74.18 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 32.70 CHF belief. Mit einer Performance von -25.82 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Alle Amrize-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 18.45 Mrd. CHF. Am 23.06.2025 wagte die Amrize-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Amrize-Anteils auf 46.00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch