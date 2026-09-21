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Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467

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Lohnendes Alcon-Investment? 21.09.2026 10:02:30

SMI-Titel Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Alcon-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

SMI-Titel Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Alcon-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Alcon gewesen.

Alcon
53.98 CHF 0.67%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Alcon-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Alcon-Papiers betrug an diesem Tag 78.64 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 1.272 Alcon-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 68.23 CHF, da sich der Wert einer Alcon-Aktie am 18.09.2026 auf 53.66 CHF belief. Das entspricht einer Einbusse um 31.77 Prozent.

Alcon war somit zuletzt am Markt 25.86 Mrd. CHF wert. Am 09.04.2019 fand der erste Handelstag des Alcon-Papiers an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann das Alcon-Papier bei 55.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Konektus Photo / Shutterstock.com
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