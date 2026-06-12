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ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

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ABB (Asea Brown Boveri)-Investition im Blick 12.06.2026 10:02:35

SMI-Titel ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 10 Jahren verdient

SMI-Titel ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

ABB
82.30 CHF 1.03%
Kaufen Verkaufen

Vor 10 Jahren wurde das ABB (Asea Brown Boveri)-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das ABB (Asea Brown Boveri)-Papier bei 18.60 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5.376 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 81.28 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 437.00 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 337.00 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von ABB (Asea Brown Boveri) bezifferte sich zuletzt auf 142.86 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 9.2318 7.83 156216404
Short 15.0444 3.76 156216403
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -56.13 134029532
Long 8 -27.19 152739223
Long 12 -21.58 152989412
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
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