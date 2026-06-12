SMI-Titel ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurde das ABB (Asea Brown Boveri)-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das ABB (Asea Brown Boveri)-Papier bei 18.60 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5.376 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 81.28 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 437.00 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 337.00 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von ABB (Asea Brown Boveri) bezifferte sich zuletzt auf 142.86 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch