ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|ABB (Asea Brown Boveri)-Investition im Blick
|
12.06.2026 10:02:35
SMI-Titel ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren in ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 10 Jahren wurde das ABB (Asea Brown Boveri)-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das ABB (Asea Brown Boveri)-Papier bei 18.60 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5.376 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 81.28 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 437.00 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 337.00 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von ABB (Asea Brown Boveri) bezifferte sich zuletzt auf 142.86 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Givaudan: Eine frische Duftnote
Gleich zwei namhafte Researchhäuser haben die Givaudan-Aktie hochgestuft. Jetzt macht sich der Aromen- und Riechstoffespezialist daran, einem zähen Abwärtstrend zu entkommen.Weiterlesen!
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
09:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Vormittag gesucht (finanzen.ch)
|
11.06.26
|SLI-Handel aktuell: SLI zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
11.06.26
|SMI aktuell: SMI beendet den Donnerstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
11.06.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Nachmittag gefragt (finanzen.ch)
|
11.06.26
|ABB-Aktie legt zu: Steuerungssysteme auf Nordsee-Ölplattform wird modernisiert (AWP)
|
11.06.26
|Börse Zürich: SMI bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
11.06.26