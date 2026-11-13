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|Rentables ABB (Asea Brown Boveri)-Investment?
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13.11.2026 10:02:23
SMI-Titel ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie Investoren gebracht.
Am 13.11.2023 wurden ABB (Asea Brown Boveri)-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die ABB (Asea Brown Boveri)-Anteile bei 32.53 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 30.741 ABB (Asea Brown Boveri)-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 12.11.2026 auf 70.42 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’164.77 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 116.48 Prozent.
ABB (Asea Brown Boveri) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 128.03 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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