SMI-Titel ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ABB (Asea Brown Boveri) von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit ABB (Asea Brown Boveri)-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das ABB (Asea Brown Boveri)-Papier bei 56.72 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17.630 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien. Die gehaltenen ABB (Asea Brown Boveri)-Anteile wären am 10.09.2026 1’372.71 CHF wert, da der Schlussstand 77.86 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 37.27 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von ABB (Asea Brown Boveri) belief sich zuletzt auf 142.22 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch